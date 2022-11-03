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17 минут назад

NASA возобновит миссию к богатому золотом и никелем астероиду Психея

Российская Газета

Американское космическое агентство NASA возобновит свою миссию по изучению Психеи. Задача: исследовать астероид, способный сделать каждого жителя Земли настоящим миллиардером. Богатая золотом и никелем звезда оценивается в 10 тысяч квадриллионов долларов. Запуск запланирован на октябрь 2023 года, сообщает издание 7sur7.

NASA возобновит миссию к богатому золотом и никелем астероиду Психея
Фото: © Flickr / JD Hancock© Flickr / JD Hancock

Три года назад в NASA планировали отправить беспилотную миссию к астероиду Психея в 2022 году. Однако миссия была отложена из-за технических проблем, которые, по данным космического агентства США, должны быть решены к следующему году. На данный момент официальная дата запуска назначена на 10 октября 2023 года. Пройдет еще шесть лет, прежде чем беспилотная миссия достигнет пункта назначения в августе 2029 года.

Психея входит в десятку самых массивных из пояса астероидов. При ширине в 226 километров он может содержать ядро из железа, никеля и золота стоимостью 10 тысяч квадриллионов долларов. Эта невообразимая сумма в теории могла бы обогатить каждого землянина на 1,3 миллиарда евро. Но только теоретически, поскольку NASA не собирается эксплуатировать звезду.

Наука и техника,Роскосмос,NASA,
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