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31 минуту назад

Киев решил заблокировать России доступ к IT

Никита Бородкин

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что международная экспертная группа, которую он возглавляет вместе с экс-послом США в РФ Майклом Макфолом, разработала новые рекомендации по ограничению доступа России к IT-технологиям. Об этом сообщает РИА Новости.

Киев решил заблокировать России доступ к IT
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что несмотря на санкции западных стран, иностранное программное обеспечение, техническая инфраструктура, интеллектуальная собственность и иные «менее материальные объекты» пока не попадают под ограничения. Ермак считает, что любые субъекты в РФ должны лишиться возможности приобретать IТ-технологий и связанные с ними возможности.

«Главной рекомендацией документа является призыв заблокировать для РФ возможность использовать или получать IТ, которые содержат программное обеспечение, встроенное ПО и компоненты, которые были изготовлены любой страной, которая ввела санкции», — подчеркнул глава офиса.

Напомним, что международная консультативной группа «Ермак-Макфол» была создана для разработки гарантий безопасности для Украины, а также плана действий по ужесточению санкций против России.

Наука и техника,Андрей Ермак,Майкл Макфол,
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