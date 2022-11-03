Киев решил заблокировать России доступ к IT

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что международная экспертная группа, которую он возглавляет вместе с экс-послом США в РФ Майклом Макфолом, разработала новые рекомендации по ограничению доступа России к IT-технологиям. Об этом сообщает РИА Новости.

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Он отметил, что несмотря на санкции западных стран, иностранное программное обеспечение, техническая инфраструктура, интеллектуальная собственность и иные «менее материальные объекты» пока не попадают под ограничения. Ермак считает, что любые субъекты в РФ должны лишиться возможности приобретать IТ-технологий и связанные с ними возможности.

«Главной рекомендацией документа является призыв заблокировать для РФ возможность использовать или получать IТ, которые содержат программное обеспечение, встроенное ПО и компоненты, которые были изготовлены любой страной, которая ввела санкции», — подчеркнул глава офиса.