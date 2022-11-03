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1 час назад

Nokia представила кнопочную раскладушку с доступом в YouTube

Елена Прошина

Компания Nokia выпустила кнопочный смартфон-раскладушку без сенсорного экрана. Новинка получила название 2780 Flip. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на GSM Arena.

Nokia представила кнопочную раскладушку с доступом в YouTube
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как уточняется, смартфон оснащен двумя экранами — внутренним на 2,7 дюйма и внешний на 1,77 дюйма. Также имеется еще одна камера на 5 МП с LED-вспышкой. У телефона есть процессор Qualcomm 215. Внутри установлено 512 МБ оперативной и 4 ГБ внутренней памяти. Смартфон поддерживает технологии 4G, LTE и Wi-Fi, а также имеет встроенное FM-радио. Емкость аккумулятора составляет 1450 мАч, при этом он является съемным, чего не имеют современные смартфоны.

Также устройство поддерживает сервисы Google, в том числе Карты и YouTube. Телефон представлен в двух цветах — синем и красном. Его стоимость составляет $90 (около 5,5 тыс. руб.).

Ранее компания Huawei представила новый складной смартфон с гибким экраном в форм-факторе «раскладушка». Модель получила название Huawei Pocket S. Устройство стало более доступной версией модели P50 Pocket, представленной в декабре.

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