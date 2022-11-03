Nokia представила кнопочную раскладушку с доступом в YouTube

Как уточняется, смартфон оснащен двумя экранами — внутренним на 2,7 дюйма и внешний на 1,77 дюйма. Также имеется еще одна камера на 5 МП с LED-вспышкой. У телефона есть процессор Qualcomm 215. Внутри установлено 512 МБ оперативной и 4 ГБ внутренней памяти. Смартфон поддерживает технологии 4G, LTE и Wi-Fi, а также имеет встроенное FM-радио. Емкость аккумулятора составляет 1450 мАч, при этом он является съемным, чего не имеют современные смартфоны.