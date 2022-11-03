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26 минут назад

Великое переселение либералов: в аналог Twitter пришли десятки тысяч новых пользователей

Ferra.ru

Более 70 тыс пользователей присоединились к Mastodon на следующий день после заявления Илона Маска о поглощении Twitter, пишет The Guardian. Mastodon – это своеобразный аналог купленной Маском социальной сети.

В аналог Twitter пришли десятки тысяч новых пользователей
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Mastodon - это не один сайт, а сеть из тысяч сайтов, называемых "экземплярами", которые также называют серверами. Эти серверы являются "федеративными", что означает, что они управляются разными организациями, но могут общаться друг с другом без необходимости проходить через центральную систему.

Таким образом Mastodon создает "единый глобальный опыт" без контроля со стороны одной организации, говорит Евгений Рочко, основатель и ведущий разработчик Mastodon из Германии. "Серверы являются поставщиками услуг, как Hotmail или Gmail для электронной почты", - сказал он. "Наличие всего одного аккаунта позволяет вам следить и взаимодействовать с кем угодно в этой глобальной децентрализованной социальной сети".

Хотя 70 000 пользователей Mastadon выглядят впечатляюще, это "все равно капля в море по сравнению с 450 миллионами ежедневных активных пользователей Twitter", пишет редактор The Guardian. Децентрализованное программное обеспечение также остается сложным в использовании для многих людей.

Mastadon утверждает, что "по состоянию на 27 октября 2022 года у него появилось 123 562 новых пользователя, а по состоянию на 31 октября 2022 года в сети насчитывается 528 607 активных пользователей".

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