В аналог Twitter пришли десятки тысяч новых пользователей

Более 70 тыс пользователей присоединились к Mastodon на следующий день после заявления Илона Маска о поглощении Twitter, пишет The Guardian. Mastodon – это своеобразный аналог купленной Маском социальной сети.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Mastodon - это не один сайт, а сеть из тысяч сайтов, называемых "экземплярами", которые также называют серверами. Эти серверы являются "федеративными", что означает, что они управляются разными организациями, но могут общаться друг с другом без необходимости проходить через центральную систему.

Таким образом Mastodon создает "единый глобальный опыт" без контроля со стороны одной организации, говорит Евгений Рочко, основатель и ведущий разработчик Mastodon из Германии. "Серверы являются поставщиками услуг, как Hotmail или Gmail для электронной почты", - сказал он. "Наличие всего одного аккаунта позволяет вам следить и взаимодействовать с кем угодно в этой глобальной децентрализованной социальной сети".

Хотя 70 000 пользователей Mastadon выглядят впечатляюще, это "все равно капля в море по сравнению с 450 миллионами ежедневных активных пользователей Twitter", пишет редактор The Guardian. Децентрализованное программное обеспечение также остается сложным в использовании для многих людей.