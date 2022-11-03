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58 минут назад

В Роскосмосе рассказали о состоянии МКС

News.ru

Россия продолжает работу на борту Международной космической станции (МКС), сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев. Он напомнил, что изначально срок службы МКС планировался в 15 лет, но несмотря на то, что они прошли, станция находится в хорошем состоянии

В Роскосмосе рассказали о состоянии МКС
Фото: NASANASA

Мы продолжаем работать на МКС, продолжаем работать в международном сотрудничестве, — сказал Крикалев.

Он добавил, что сколько бы она ни продолжала летать, рано или поздно будет новая станция.

Для продолжения работы на низкой околоземной орбите Россия начинает работу над проектом новой низкоорбитальной станции, — сообщил Крикалев.

Крикалев рассказал, что перекрестные полеты россиян и американцев на Международную космическую станцию являются хорошим примером взаимовыгодного сотрудничества. Он добавил, что если по какой-либо причине возникают проблемы, чтобы американский или российский сегмент не остался без экипажа, они летят на кораблях второй страны. Такая подстраховка позволяет в любом случае доставить на станцию хотя бы одного члена экипажа.

Наука и техника,Сергей Крикалев,Роскосмос,
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