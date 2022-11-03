В Роскосмосе рассказали о состоянии МКС

Россия продолжает работу на борту Международной космической станции (МКС), сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев. Он напомнил, что изначально срок службы МКС планировался в 15 лет, но несмотря на то, что они прошли, станция находится в хорошем состоянии

Фото: NASA NASA

Мы продолжаем работать на МКС, продолжаем работать в международном сотрудничестве, — сказал Крикалев.

Он добавил, что сколько бы она ни продолжала летать, рано или поздно будет новая станция.

Для продолжения работы на низкой околоземной орбите Россия начинает работу над проектом новой низкоорбитальной станции, — сообщил Крикалев.