Как пользоваться двумя аккаунтами WhatsApp на одном телефоне

Сейчас многие современные смартфоны допускают использование двух SIM-карт одновременно, и это действительно удобно: одно устройство может служить как телефоном для рабочей связи, так и для личной. Это не распространяется на мессенджеры, которые также привязываются к номеру телефона, но не предлагают возможности использовать два аккаунта одновременно. Хорошая новость в том, что это ограничение можно обойти. Портал androidinsider.ru рассказал, как завести два аккаунта WhatsApp на одном телефоне.

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Как завести два WhatsApp на одном телефоне

Как правило, современные Android-смартфоны не позволяют загружать две копии одного и того же приложения на телефон, но это ограничение легко обходится при помощи клонирования программ. Некоторые производители, такие как Huawei, Honor, Oppo, Samsung и Xiaomi, по умолчанию встраивают эту функцию в фирменные оболочки Android, так что вам даже не придется ничего скачивать.

На телефонах, поддерживающих клонирование, соответствующую опцию можно найти в настройках приложений. Вам нужно будет включить функцию и выбрать из списка приложений WhatsApp. После этого вы сможете войти в мессенджер под другим номером телефона и пользоваться двумя клиентами одновременно.

Приложения для клонирования от сторонних разработчиков

Если ваша модель смартфона не поддерживает клонирование приложений, не беда: можно загрузить какой-нибудь инструмент от сторонних разработчиков, который выполняет ту же функцию. В том же Play Store можно найти много вариантов, и отличаются они, как правило, набором дополнительных функций. Некоторые позволяют сохранять копии приложений в защищенных папках, другие делают акцент на безопасности персональных данных, третьи допускают режим инкогнито.