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1 час назад

Nokia представила раскладушку 2780 Flip с сервисами Google за 5,5 тыс. руб.

Газета.Ruиещё 1

Компания Nokia представила кнопочный смартфон-раскладушку без сенсорного экрана, который получил название 2780 Flip. Об этом сообщает GSM Arena.

Nokia представила раскладушку за 5,5 тыс. руб.
Фото: NokiaNokia

Смартфон оснащен двумя экранами — внутренним на 2,7 дюйма и внешний на 1,77 дюйма. Также в распоряжении пользователя будет одна камера на 5 МП с LED-вспышкой.

В качестве процессора выступает Qualcomm 215. Внутри установлено 512 МБ оперативной и 4 ГБ внутренней памяти. Устройство поддерживает технологии 4G, LTE и Wi-Fi, а также имеет встроенное FM-радио.

Емкость аккумулятора составляет 1450 мАч, при этом он является съемным, что практически не встречается в современным смартфонах.

Одной из особенностей устройства является поддержка сервисов Google, в том числе Карт и YouTube.

Nokia 2780 Flip представлена в двух цветах — синем и красном. Стоимость смартфона составляет $90 (около 5,5 тыс. руб.).

Наука и техника,Qualcomm,Google,
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