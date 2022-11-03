Nokia представила раскладушку за 5,5 тыс. руб.

Компания Nokia представила кнопочный смартфон-раскладушку без сенсорного экрана, который получил название 2780 Flip. Об этом сообщает GSM Arena.

Фото: Nokia Nokia

Смартфон оснащен двумя экранами — внутренним на 2,7 дюйма и внешний на 1,77 дюйма. Также в распоряжении пользователя будет одна камера на 5 МП с LED-вспышкой.

В качестве процессора выступает Qualcomm 215. Внутри установлено 512 МБ оперативной и 4 ГБ внутренней памяти. Устройство поддерживает технологии 4G, LTE и Wi-Fi, а также имеет встроенное FM-радио.

Емкость аккумулятора составляет 1450 мАч, при этом он является съемным, что практически не встречается в современным смартфонах.

Одной из особенностей устройства является поддержка сервисов Google, в том числе Карт и YouTube.