WhatsApp начал тестировать новую функцию

В мессенджере WhatsApp* начали тестировать функцию, которая позволяет пользователям отправлять сообщения самому себе. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщает Wabetainfo.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

В настоящее время опция доступна в тестовом режиме для iOS и Android.

Чтобы написать СМС самим себе, пользователи должны будут выбрать свой номер телефона в разделе контактов.

До этого основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о рисках взлома телефона хакерами на фоне проблем с безопасностью в WhatsApp. Техническая уязвимость американского мессенджера может привести к тому, что мошенники получат возможность завладеть данными из хранилища смартфона. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал специалист по информационной безопасности Сергей Вакулин.

Недавно пользователи WhatsApp, принадлежащей компании Meta**, по всему миру наблюдали сбои в работе мессенджера. «ВМ» поинтересовалась у специалиста, с чем связаны подобные неполадки. По словам эксперта в области информационной безопасности Артема Геллера, подобные инциденты не являются неожиданностью.

*Принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.