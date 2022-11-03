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24 минуты назад

Samsung рассказала о первом складном iPhone

Lenta.ru

В Samsung описали ситуацию на рынке складных устройств. Об этом сообщает издание The Elec.

Samsung рассказала о первом складном iPhone
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Журналисты медиа сослались на встречу топ-менеджеров Samsung с поставщиками, в ходе которой стороны обсудили перспективы рынка смартфонов. По мнению руководителей корейской компании, среднегодовой темп роста сегмента складных мобильных устройств составит 80 процентов до 2025 года. В том числе, по словам аналитиков, это будет связано с выходом на рынок Apple.

Топ-менеджеры корейской корпорации предположили, что Apple выпустит первый мобильный складной девайс в 2024 году. В компании, которая является, в том числе, поставщиком деталей для многих гаджетов Apple, рассказали, что в первую очередь IT-гигант из США выпустит складной планшет или ноутбук, а не iPhone.

В разговоре с поставщиками представители компании отметили высокий интерес потребителей к складным смартфонам в Южной Корее. Согласно опросу Samsung, 90 процентов пользователей складных аппаратов заявили, что их следующий телефон тоже будет иметь складной форм-фактор. Чтобы сделать смартфоны более популярными, в компании рассказали о планах снизить их вес, сделать более тонкими и более прочными, уменьшить складки на экране, добавить специальный слот для стилуса S Pen и улучшить камеру.

В конце октября аналитики рассказали, что Apple намерена выпустить складной iPad раньше складного iPhone. Согласно их данным, американская корпорация запланировала выпуск планшета со складным экраном на 2024 год.

Наука и техника,Apple,
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