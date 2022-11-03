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1 час назад

Как найти беспроводной наушник при потере: инструкции по поиску

Мария Иванова

Беспроводные наушники крайне удобны в повседневной жизни, но потерять их — проще простого. А вот найти выпавшие из ушей «капельки» порой бывает очень тяжело. Портал audiotop.ru поделился советами о том, как отыскать потерянные беспроводные наушники.

Как найти беспроводной наушник при потере: инструкции по поиску
Фото: ТАССТАСС

Как найти потерявшиеся беспроводные наушники

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Прежде всего, важно понимать, что потерянные беспроводные наушники не всегда получится найти. Если вы не наткнетесь на них лично, то единственный способ отследить их местоположение — это Bluetooth и различные поисковые инструменты. Наушники должны быть включены, заряжены и подключены к телефону по Bluetooth, иначе ничего не выйдет. Более того, если вы потеряли зарядный чехол для наушников, то, к сожалению, найти его дистанционно никак не получится.

Перед тем, как паниковать, хорошенько попытайтесь вспомнить, где вы пользовались наушниками. Проверьте труднодоступные места, куда они могли провалиться: например, между подушками диван. Еще раз тщательно пройдитесь по местам, где вы были ранее, желательно точно тем же путем. Если наушники все еще подключены к телефону, поставьте какой-нибудь громкий трек, чтобы звук можно было услышать издалека. Поспрашивайте знакомых, если они были рядом, и случайных людей: последние тоже могут помочь.

Если ни один из простых методов выше не помог, то стоит попробовать варианты ниже.

Приложение «Локатор» (только для AirPods)

Владельцам фирменных наушников Apple повезло: если они не пострадали, то их можно найти при помощи «Локатора» на телефоне или ПК. Нужно лишь открыть приложение или его браузерную версию и войти в аккаунт iCloud. На экране появится интерактивная карта: ваше устройство будет обозначено синей точкой, а наушники — серой или зеленой. Зеленый цвет означает, что гарнитура сопряжена с телефоном, и через динамики можно проиграть звук для облегчения поисков. Если же на карте будет только серый символ, то, увы, приложение не смогло найти ваши AirPods.

«Найти устройство» (только для Android-устройств)

На Android есть аналогичная функция: она работает через сайт «Найти устройство». Но для того, чтобы она действительно помогла, вам нужно предварительно разрешить удаленную блокировку и сброс устройства в настройках аккаунта Google. После этого откройте страницу в браузере, войдите в учетную запись, которая привязана к вашему телефону, и нажмите «Принять». Если наушники не пострадали, их местоположение появится на карте. Наконец, в худшем случае вы сможете дистанционно заблокировать их.

Скриншот

Сторонние приложения

Помимо инструментов от производителей, в магазинах приложений Play Store и App Store можно найти немало утилит, созданных специально для поиска потерянных гаджетов: на просторах интернета многие рекомендуют, например, WunderFind. Подобного рода локаторы работают через Bluetooth и подсказывают примерное расстояние от телефона до обнаруженного устройства. Из-за этого сторонние приложения для поиска обладают тем же недостатком, что и официальные инструменты: наушники должны быть заряженными и подключенными по Bluetooth. Впрочем, они все равно могут помочь вам, если наушники вдруг потерялись дома.

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