Российские ученые начали испытания радиоактивных препаратов для диагностики рака

«Альтернативные каркасные белки используются в качестве нацеливающих модулей, так как они обладают оптимальными свойствами для переноса изотопа к опухолевому антигену, расположенному на поверхности раковой клетки», — пояснила старший научный сотрудник отделения радионуклидной диагностики НИИ онкологии Томского НИМЦ Ольга Брагина.

Препараты предназначены для внутривенного введения человеку, чтобы они распределились по организму с током крови, говорится в материале. Спустя два часа врачи сканируют тело, выявляя опухолевые очаги. Уточняется, что этот метод будет наиболее полезен, если параметры новообразования начнут трансформироваться при лечении или прогрессировании болезни.