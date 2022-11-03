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30 минут назад

Российские ученые начали испытания радиоактивных препаратов для диагностики рака

Lenta.ru

Российские ученые начали проведение клинических испытаний трех радиоактивных препаратов, позволяющих диагностировать рак груди в сложных случаях. Об этом пишут «Известия».

Российские ученые начали испытания радиоактивных препаратов для диагностики рака
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ученые разработали три субстанции на основе альтернативных каркасных протеинов, которые помогут обнаружить наличие злокачественных образований, говорится в материале.

«Альтернативные каркасные белки используются в качестве нацеливающих модулей, так как они обладают оптимальными свойствами для переноса изотопа к опухолевому антигену, расположенному на поверхности раковой клетки», — пояснила старший научный сотрудник отделения радионуклидной диагностики НИИ онкологии Томского НИМЦ Ольга Брагина.

Препараты предназначены для внутривенного введения человеку, чтобы они распределились по организму с током крови, говорится в материале. Спустя два часа врачи сканируют тело, выявляя опухолевые очаги. Уточняется, что этот метод будет наиболее полезен, если параметры новообразования начнут трансформироваться при лечении или прогрессировании болезни.

Ранее ученые Сеченовского университета Минздрава России изобрели новый метод лечения ожогов и травм. Сообщалось, что проводится разработка генератора синглетного кислорода, благодаря которому можно будет повысить эффективность лечения ожогов.

Наука и техника,Минздрав РФ,
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