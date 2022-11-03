В России выросли продажи ноутбуков

Как сообщают «Известия», преодолеть спад продаж помог официальный ввоз компьютеров китайских брендов, а также то, что бизнесу наконец удалось наладить параллельный импорт лэптопов.

Доля производителей из КНР на российском рынке во II квартале составляла примерно 30%, в III квартале 2022 года она достигла около 40%.

Наибольший вклад в увеличении продаж в III квартале на российском рынке в штуках внесли Huawei (рост на 102% квартал к кварталу), Honor (+99%), MSI (+185%).