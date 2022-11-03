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32 минуты назад

В России выросли продажи ноутбуков

Свободная пресса

Как сообщают «Известия», преодолеть спад продаж помог официальный ввоз компьютеров китайских брендов, а также то, что бизнесу наконец удалось наладить параллельный импорт лэптопов.

В России выросли продажи ноутбуков
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Доля производителей из КНР на российском рынке во II квартале составляла примерно 30%, в III квартале 2022 года она достигла около 40%.

Наибольший вклад в увеличении продаж в III квартале на российском рынке в штуках внесли Huawei (рост на 102% квартал к кварталу), Honor (+99%), MSI (+185%).

Ранее "СП" писала, что китайский производитель электроники Huawei готовится к окончательному уходу с российского рынка. С недавнего времени Huawei перестала напрямую поставлять в Россию смартфоны и иную технику. Также отмечается, что компания прекратила сотрудничать с 50% внештатных сотрудников, работавших на нее в РФ по договору. Прекратился и наем персонала в России.

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