В России выросли продажи ноутбуков

Как сообщают «Известия», преодолеть спад продаж помог официальный ввоз компьютеров китайских брендов, а также то, что бизнесу наконец удалось наладить параллельный импорт лэптопов.
Доля производителей из КНР на российском рынке во II квартале составляла примерно 30%, в III квартале 2022 года она достигла около 40%.
Наибольший вклад в увеличении продаж в III квартале на российском рынке в штуках внесли Huawei (рост на 102% квартал к кварталу), Honor (+99%), MSI (+185%).
Ранее "СП" писала, что китайский производитель электроники Huawei готовится к окончательному уходу с российского рынка. С недавнего времени Huawei перестала напрямую поставлять в Россию смартфоны и иную технику. Также отмечается, что компания прекратила сотрудничать с 50% внештатных сотрудников, работавших на нее в РФ по договору. Прекратился и наем персонала в России.