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43 минуты назад

Google выпустила собственное приложение для запуска Android-игр на Windows

Ferra.ru

Компания Google объявила о старте бета-тестирования сервиса Google Play Games на компьютерах. Стоит отметить, что это отдельный проект, никак не связанный с запуском Android-приложений на Windows за авторством Microsoft.

Google выпустила приложение для запуска Android-игр на Windows
Фото: Ferra.ruFerra.ru

На данный момент принять участие в бете могут пользователи из Гонконга, Тайваня, Южной Кореи, США, Канады, Мексики, Бразилии, Индонезии, Филиппин, Малайзии и Сингапура.

Google также оставила возможность подписаться на новостную рассылку и узнать сроки выхода приложения в вашем регионе. Для этого достаточно перейти на официальный сайт сервиса.

Прямо сейчас Google Play Games for Windows предлагает сыграть в 85 игр. Все они бесплатны и работают по системе free to play.

Из системных требований сервиса можно отметить наличие Windows 10 не ниже версии 2004, 8 ГБ оперативной и 20 ГБ постоянной памяти, а также права Администратора.

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