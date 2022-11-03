Google выпустила приложение для запуска Android-игр на Windows

Компания Google объявила о старте бета-тестирования сервиса Google Play Games на компьютерах. Стоит отметить, что это отдельный проект, никак не связанный с запуском Android-приложений на Windows за авторством Microsoft.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

На данный момент принять участие в бете могут пользователи из Гонконга, Тайваня, Южной Кореи, США, Канады, Мексики, Бразилии, Индонезии, Филиппин, Малайзии и Сингапура.

Google также оставила возможность подписаться на новостную рассылку и узнать сроки выхода приложения в вашем регионе. Для этого достаточно перейти на официальный сайт сервиса.

Прямо сейчас Google Play Games for Windows предлагает сыграть в 85 игр. Все они бесплатны и работают по системе free to play.