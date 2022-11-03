Генетики восстановили историю заселения Южной Америки

Ученые из Атлантического университета Флориды вместе с коллегами из Университета Эмори (США) восстановили историю заселения Южной Америки. Для этого они проанализировали ДНК двух древних людей, захороненных на разных стоянках северо-востока Бразилии, сообщает Nature Communications.

Генетический анализ показал, что миграции шли не только с севера на юг, но и в обратном направлении вдоль атлантического побережья. Также стало известно о свидетельствах неандертальского происхождения древних поселенцев Южной Америки.

Результаты исследования гласят, что примерно тысячу лет назад территории современных Уругвая и Панамы связал миграционный коридор длиной 5277 километров. Ученые выявили генетическую связь между популяциями северо-восточной Бразилии, Лагоа Санта (юго-восточная Бразилия), Уругвая и Панамы.

«Новая модель показывает, что заселение Атлантического побережья произошло только после заселения большей части тихоокеанского побережья и Анд», – говорится в тексте научной работы.

Еще одним неожиданным открытием стали сильные генетические австралазийские сигналы в древнем геноме из Панамы. Между этими регионами пролегает Тихий океан, и ученые не смогли сказать, как обладатели австралазийского генома проникли в столь отдаленный регион и при этом не оставили никаких следов в Северной Америке.

Кроме того, исследователи выявили обширную денисовскую родословную у древних жителей Уругвая и Панамы. Денисовцы – вымершие гоминиды, чьи следы впервые обнаружили в Сибири. Денисовцы смешались с Homo sapiens около 40 тысяч лет назад, но их линия оставалась непрерывной, и денисовские гены сохранились у изученного генетиками индивидуума возрастом 1500 лет. По словам ученых, это говорит о том, что событие скрещивания было весьма значительным.