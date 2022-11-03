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15 минут назад

Роскосмос подписал госконтракты на создание двух лунных миссий

Газета.Ru

Роскосмос подписал с Научно-производственным объединением (НПО) им. С. А. Лавочкина два госконтракта. Планируется создание двух лунных миссий — орбитальной и посадочной для забора грунта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сайт госзакупок.

Роскосмос подписал госконтракты на создание двух лунных миссий
Фото: GlobePhotoGlobePhoto

В ходе работы должен быть создан аппарат в 2022–2024 годах для проведения дистанционных исследований поверхности Луны.

Также планируется создание в 2022–2025 годах космического комплекса для контактных исследований естественного спутника Земли.

Цена госконтракта на орбитальный аппарат составляет 9,3 млрд рублей, на посадочный — 7,2 млрд рублей.

Готовится первая в истории современной России миссия на естественный спутник Земли «Луна-25». Это планируемая автоматическая межпланетная станция, часть российской лунной программы, первое российское лунное задание, осуществляемое в НПО имени С. А. Лавочкина по исследованию и практическому использованию Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями. В рамках задания сначала будет запущен спускаемый аппарат, а через год — орбитальный аппарат.

Целью этого проекта является запуск автоматического зонда, орбитальная часть которого должна осуществить дистанционные исследования и выбор подходящих площадок для последующих спускаемых аппаратов, а посадочный аппарат будет исследовать поверхность в районе южного полюса, в том числе криогенным бурением до глубины двух метров (основная задача — поиск воды).

Миссия состоит из четырёх составляющих: космический аппарат «Луна-25», ракетно-космический комплекс «Союз-2.1б», наземный комплекс управления и наземный научный комплекс.

Наука и техника,НПО им. С.А. Лавочкина,Роскосмос,
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