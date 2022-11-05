Телефоны с хорошей батареей: подборка лучших смартфонов

Вызвать такси, свериться с картой, оплатить покупку — ситуаций, когда смартфон нужен здесь и сейчас, масса. И как обидно бывает, если у гаджета внезапно разряжается батарея.

«Рамблер» предлагает подборку лучших смартфонов, батарея которых способна достаточно долго держать заряд.

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Xiaomi Redmi 9A

Xiaomi

Относительно недорогой смартфон с надежной батареей. Емкости аккумулятора — 5000 мАч — вполне хватит, чтобы не ограничивать себя в течение дня и не бояться, что батарея сядет именно в тот момент, когда телефон нужен больше всего. Кстати, гаджет поддерживает быструю зарядку. Что еще хорошего есть в этом устройстве:

большой 6,5-дюймовый IPS-экран с разрешением 1600 x 720 пикселей. Кстати, экран защищен закаленным стеклом, покупать дополнительную пленку не нужно;

8-ядерный процессор Mediatek Helio G25 2 ГГц с 2 ГБ оперативной памяти. В тяжелые игрушки вы не поиграете, но для ежедневного использования — смартфон идеален;

32 ГБ накопительной памяти, также есть слот для карты памяти формата microSD на 512 ГБ;

основная камера на 13 Мп и фронтальная камера на 5 Мп.

За безопасность отвечает система распознавания лица.

Realme C21Y

Realme

Этот смартфон многие считают одним из оптимальных по соотношению цены и качества. Достаточно компактный, помещается в одной руке. Но не смотря на размер батарея довольно мощная — 5000 мАч — этого хватит на 30 часов автономной работы. Гаджет полностью заряжается за 2,5 часа. Его также можно использовать для того, чтобы подзарядить смартфон или другое устройство, достаточно соединить гаджеты кабелем. Другие характеристики:

6,5-дюймовый экран с разрешением 1600 x 720 пикселей, есть также закаленное стекло для защиты экрана;

8-ядерный процессор UNISOC 1,8 ГГц и 4 ГБ оперативной памяти — работает гаджет довольно шустро,

64 ГБ накопительной встроенной памяти, которую можно увеличить до 256 ГБ с помощью карты microSDHC;

основная камера из трех модулей с разрешением 13/2/2 Мп и фронтальная камера с разрешением 5 Мп;

два слота для сим-карт наноформата, между которыми можно быстро переключаться.

Безопасность поддерживается как сканером отпечатка пальца, так и функцией распознавания лица.

Poco F3

Poco

Этот смартфон также может похвастаться емкой батарей — 4520 мАч, которой может хватить на 27 часов активного использования. А быстрая зарядка позволит быстро восстановить утраченный заряд. Чем еще хорош телефон:

AMOLED-экран диагональю 6,67 дюйма с частотой обновления 120 Гц, экран также защищен закаленным стеклом;

8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 870 3 с частотой 2 ГГц и оперативной памятью 8 ГБ;

основная камера с тремя модулями 48/8/5 Мп, такие снимки можно даже печатать, а еще можно делать видеосъемку в разрешении 4К;

слоты для двух сим-карт наноформата;

поддержка стандарта 5G;

модуль NFC.

За безопасность отвечают система распознавания лиц и сканнер отпечатка пальцев.

Apple iPhone 13 Pro Max

Этот смартфон относится уже к категории премиальных гаджетов. Емкость батареи iPhone 13 Pro Max составляет 4352 мАч, этого может хватить почти на двое суток. Кроме того, гаджет поддерживает быструю зарядку, а еще с его помощью можно заряжать другие устройства. Что еще выделяет эту модель:

OLED-экран диагональю 6,7 дюйма с частотой обновления 120 Гц;

процессор A15 Bionic;

объем встроенной памяти 256 ГБ.

Камера состоит из трех модулей, разрешение каждого из которых составляет 12 Мп. Звуковой и оптический зум и стабилизация, сканер LiDAR, моментально определяющий расстояние до объекта съемки помогают добиться высокого качества каждого снимка.

Кстати, у фронтальной камеры также разрешение 12 Мп для прекрасных селфи.

Личные данные защищены благодаря сканеру, распознающему лица.

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi

Еще один смартфон с емким аккумулятором — 5000 мАч — и поддержкой быстрой зарядки. Другие характеристики:

экран диагональю 6,67 дюйма и разрешение 2400 х 1080 пикселей выполнен из закаленного стекла;

8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 865;

основная камера 64 Мп с цифровым зумом, широкоугольные модули для видеосъемки в формате 4К.

Защиту личных данных обеспечивает система распознавания лица и сканер отпечатка пальцев, который располагается на боковой грани.

Poco C40

Poco

Еще один бюджетный смартфон Xiaomi, одна из главных характеристик которого — хорошая батарея емкостью 6000 мАч. Этого хватит на целый день без дополнительной подзарядки. На что еще обратить внимание:

IPS LCD-панель с диагональю 6,71 дюйма с разрешением 720 x 1650 пикселей и стандартной частотой обновления — 60 Гц, экран также оснащен защитным стеклом Gorilla Glass;

8-ядерный процессор процессор JLQ JR510;

существует две версии смартфона: с оперативной памятью 3 Гб и 32 Гб внутреннего хранилища, а также с оперативной памятью 4 Гб и 64 Гб внутреннего хранилища. Объем памяти можно увеличить с помощью карты microSD;

основная камера из двух модулей 12 Мп и 2 Мп, фронтальная камера 5 Мп.

Poco M3

Poco

Современный смартфон для общения, работы и развлечений с емкой батареей 6000 мАч и технологией быстрой зарядки. Чем еще отличается:

6,53-дюймовый IPS-экран с разрешением 2340 х 1080 пикселей;

8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 662 и 4 Гб оперативной памяти;

48-мегапиксельная камера с макрообъективом и датчиком глубины.

BQ 6035L Strike Power Max

BQ

Рабочая лошадка по приемлемой цене. Это третья версия уже зарекомендовавшего себя смартфона. Емкость аккумулятора — 6000 мАч, что позволяет забыть о зарядке дня на три или смотреть кино и играть в игры около десяти часов кряду. Гаджет оснащен привычным «мини-джеком», что будет преимуществом для тех, кто так и не привык к беспроводным наушникам. Другие полезные характеристики:

6-дюймовый IPS-экран с разрешением 2246 x 1080 пикселей;

8-ядерный процессор Unisoc SC9863a с частотой до 1,6 ГГц;

модуль NFC;

основная камера с двумя модулями 13 МП и 2 МП с сенсором для эффекта боке, фронтальная камера 8 МП.