Телефоны с хорошей батареей: подборка лучших смартфонов

Вызвать такси, свериться с картой, оплатить покупку — ситуаций, когда смартфон нужен здесь и сейчас, масса. И как обидно бывает, если у гаджета внезапно разряжается батарея.
«Рамблер» предлагает подборку лучших смартфонов, батарея которых способна достаточно долго держать заряд.
Относительно недорогой смартфон с надежной батареей. Емкости аккумулятора — 5000 мАч — вполне хватит, чтобы не ограничивать себя в течение дня и не бояться, что батарея сядет именно в тот момент, когда телефон нужен больше всего. Кстати, гаджет поддерживает быструю зарядку. Что еще хорошего есть в этом устройстве:
За безопасность отвечает система распознавания лица.
Этот смартфон многие считают одним из оптимальных по соотношению цены и качества. Достаточно компактный, помещается в одной руке. Но не смотря на размер батарея довольно мощная — 5000 мАч — этого хватит на 30 часов автономной работы. Гаджет полностью заряжается за 2,5 часа. Его также можно использовать для того, чтобы подзарядить смартфон или другое устройство, достаточно соединить гаджеты кабелем. Другие характеристики:
Безопасность поддерживается как сканером отпечатка пальца, так и функцией распознавания лица.
Этот смартфон также может похвастаться емкой батарей — 4520 мАч, которой может хватить на 27 часов активного использования. А быстрая зарядка позволит быстро восстановить утраченный заряд. Чем еще хорош телефон:
За безопасность отвечают система распознавания лиц и сканнер отпечатка пальцев.
Этот смартфон относится уже к категории премиальных гаджетов. Емкость батареи iPhone 13 Pro Max составляет 4352 мАч, этого может хватить почти на двое суток. Кроме того, гаджет поддерживает быструю зарядку, а еще с его помощью можно заряжать другие устройства. Что еще выделяет эту модель:
Камера состоит из трех модулей, разрешение каждого из которых составляет 12 Мп. Звуковой и оптический зум и стабилизация, сканер LiDAR, моментально определяющий расстояние до объекта съемки помогают добиться высокого качества каждого снимка.
Кстати, у фронтальной камеры также разрешение 12 Мп для прекрасных селфи.
Личные данные защищены благодаря сканеру, распознающему лица.
Еще один смартфон с емким аккумулятором — 5000 мАч — и поддержкой быстрой зарядки. Другие характеристики:
Защиту личных данных обеспечивает система распознавания лица и сканер отпечатка пальцев, который располагается на боковой грани.
Еще один бюджетный смартфон Xiaomi, одна из главных характеристик которого — хорошая батарея емкостью 6000 мАч. Этого хватит на целый день без дополнительной подзарядки. На что еще обратить внимание:
Современный смартфон для общения, работы и развлечений с емкой батареей 6000 мАч и технологией быстрой зарядки. Чем еще отличается:
Рабочая лошадка по приемлемой цене. Это третья версия уже зарекомендовавшего себя смартфона. Емкость аккумулятора — 6000 мАч, что позволяет забыть о зарядке дня на три или смотреть кино и играть в игры около десяти часов кряду. Гаджет оснащен привычным «мини-джеком», что будет преимуществом для тех, кто так и не привык к беспроводным наушникам. Другие полезные характеристики:
Безопасность данных под надежной защитой, за то отвечают сканер отпечатков пальцев и Face Unlock.