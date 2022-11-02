Учёные представили «умное» стекло для замены Wi-Fi

Исследователи из Саудовской Аравии представили «умное» стекло для преобразования солнечного света в сигнал Wi-Fi.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Если разработка себя зарекомендует, такое стекло можно будет использовать для полноценной замены Wi-Fi-маршрутизаторов. «Умное» стекло представляет собой DLS — двухэлементные жидкокристаллические затворы. Эти элементы могут быстро менять полярность проходящего через них солнечного света.

Учёные отмечают, что подобные изменения в полярности солнечного света выступают в роли 0 и 1 в двоичном коде. На данный момент устройство способно передавать данные на скорости 16 килобит в секунду.

Кроме того, разработка поможет экономить электричество: роутеры потребляют от 5 до 20 Вт электроэнергии, DLS — всего 1 Вт. Работать подобные устройства могут от небольшой солнечной батареи.