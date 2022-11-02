Выявлен неожиданный фактор, влияющий на смертность от коронавируса

Исследователи проанализировали данные о показателях смертности от COVID-19 и загруженности отделений интенсивной терапии с апреля 2021 года по март 2022 года во всех 435 избирательных округах США.

Кроме того, они учли политическую идеологию членов Конгресса США от этих округов по общим результатам голосований. Исследование показало, что чем консервативнее были члены Конгресса, тем выше был уровень смертности от COVID-19 — даже после поправки на социальные характеристики округа, политическую склонность избирателей и уровень вакцинации (на протяжении всего периода вакцины для взрослх были доступны населению). Та же взаимосвязь наблюдалась и для нагрузки на отделения интенсивной терапии больниц.