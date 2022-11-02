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6 минут назад

Ученые из США выяснили, что политические убеждения влияют на смертность от коронавируса

Ученые из Гарвардского университета выяснили, что высокий политический консерватизм членов Конгресса в округе связан с высокой смертностью от COVID-19. Исследование показало важность анализа политических характеристик при оценке здоровья населения. Результаты опубликованы в журнале The Lancet Regional Health.

Выявлен неожиданный фактор, влияющий на смертность от коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Исследователи проанализировали данные о показателях смертности от COVID-19 и загруженности отделений интенсивной терапии с апреля 2021 года по март 2022 года во всех 435 избирательных округах США.

Ученые: COVID-19 активирует "тихого убийцу" в мозге

Кроме того, они учли политическую идеологию членов Конгресса США от этих округов по общим результатам голосований. Исследование показало, что чем консервативнее были члены Конгресса, тем выше был уровень смертности от COVID-19 — даже после поправки на социальные характеристики округа, политическую склонность избирателей и уровень вакцинации (на протяжении всего периода вакцины для взрослх были доступны населению). Та же взаимосвязь наблюдалась и для нагрузки на отделения интенсивной терапии больниц.

Наука и техника,Гарвардский университет,Конгресс США,
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