Для продолжения работы сервиса Facebook* отказались от людей

Компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) отказалась от людей для продолжения работы сервиса подбора новостей внутри соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Как сообщает TechCrunch, теперь раздел будет формировать только на основе алгоритмов.

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Отмечается, что компания отказалась от сотрудников впервые с 2019 года, когда представил сервис. Он продолжит работу в США, Великобритании, Германии, Австралии, Франции и других странах мира, однако на новых условиях.

Раздел «Главные новости» во всех странах всегда курировали сотрудники. В связи со сменой условий Meta прекращает действие контракта с компанией Upday, которая предоставляла внештатных работников для курирования новостей для британской версии раздела.