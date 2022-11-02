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15 минут назад

Для продолжения работы сервиса Facebook отказались от людей, оставив только алгоритмы

Газета.Ru

Компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) отказалась от людей для продолжения работы сервиса подбора новостей внутри соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Как сообщает TechCrunch, теперь раздел будет формировать только на основе алгоритмов.

Для продолжения работы сервиса Facebook* отказались от людей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что компания отказалась от сотрудников впервые с 2019 года, когда представил сервис. Он продолжит работу в США, Великобритании, Германии, Австралии, Франции и других странах мира, однако на новых условиях.

Раздел «Главные новости» во всех странах всегда курировали сотрудники. В связи со сменой условий Meta прекращает действие контракта с компанией Upday, которая предоставляла внештатных работников для курирования новостей для британской версии раздела.

Представитель Meta подтвердил TechCrunch, что раздел станут вести алгоритмы во всех странах мира.

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