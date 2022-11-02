Правительство Китая начнёт развивать индустрию шлемов VR

Министерство промышленностии и информатизации Китая обнародовало план развития индустрии VR — виртуальной реальности. Государство планирует всерьёз развивать эту отрасль и вложит в неё огромные, даже по меркам Китая, деньги.

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Программу предложило Министерство промышленности и ещё четыре соответствующих ведомства. Отмечается, что к концу 2026 года общий объём китайской индустрии виртуальной реальности, в том числе сопутствующее оборудование, ПО и приложения, превысит 350 миллиардов юаней, около $48,56 млрд.