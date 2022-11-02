Почему Android-смартфоны не готовы к полному отказу от физических SIM-карт

В 2022 году Apple вновь удивила общественность, выпустив в США iPhone 14 без физических SIM-карт. Это сподвигло наших коллег из Huawei Central порассуждать на тему того, насколько Android-смартфоны готовы к такому рывку.

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Оказалось, что почти все бюджетные модели и часть среднебюджетных не поддерживают технологию eSIM. При этом даже если аппарат может работать исключительно с виртуальной SIM-картой, то возникает новая проблема.