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18 минут назад

Почему Android-смартфоны не готовы к полному отказу от физических SIM-карт

Ferra.ru

В 2022 году Apple вновь удивила общественность, выпустив в США iPhone 14 без физических SIM-карт. Это сподвигло наших коллег из Huawei Central порассуждать на тему того, насколько Android-смартфоны готовы к такому рывку.

Почему Android-смартфоны не готовы к полному отказу от физических SIM-карт
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Оказалось, что почти все бюджетные модели и часть среднебюджетных не поддерживают технологию eSIM. При этом даже если аппарат может работать исключительно с виртуальной SIM-картой, то возникает новая проблема.

Всё дело в том, что повторная настройка сотового тарифа в случае смены смартфона возможна только при личном обращении к оператору связи. Процесс переноса eSIM с одного смартфона на другой есть лишь у линейки Google Pixel и телефонов Samsung. Да и то, лишь подключённых к связи T-Mobile.

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