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35 минут назад

Мухи оказались способны считать и запоминать

Ferra.ru

В Сети появились результаты свежего исследования, проведённого специалистами лаборатории Колд-Спринг-Харбор. Они выяснили, что у плодовых мушек дрозофил, которых также называют плодовыми мухами, имеется способность к счёту и запоминанию объектов.

Мухи оказались способны считать и запоминать
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, в мозге данного вида насекомых располагается около 100 тыс нейронов. При этом многие из связей происходят на уровне отдельных нейронов и синапсов.

И вот, учёные выяснили, что у этих мух имеется четыре категории восприятия: то, что они нюхают впервые, во второй раз, в третий, и то, что им попадалось уже множество раз ранее.

Сообщается, что найденная у мух система определения крайне напоминает метод отсчётного скетча. Он, например, применяется в статистике, машинном обучении и алгоритмах обработки больших данных для уменьшения размерности.

Также эксперты отметили, что люди, вероятнее всего, пользуются аналогичной структурой подсчёта. Правда, в случае с нашим видом, речь идёт о более сложной структуре.

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