Мухи оказались способны считать и запоминать

В Сети появились результаты свежего исследования, проведённого специалистами лаборатории Колд-Спринг-Харбор. Они выяснили, что у плодовых мушек дрозофил, которых также называют плодовыми мухами, имеется способность к счёту и запоминанию объектов.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Так, в мозге данного вида насекомых располагается около 100 тыс нейронов. При этом многие из связей происходят на уровне отдельных нейронов и синапсов.

И вот, учёные выяснили, что у этих мух имеется четыре категории восприятия: то, что они нюхают впервые, во второй раз, в третий, и то, что им попадалось уже множество раз ранее.

Сообщается, что найденная у мух система определения крайне напоминает метод отсчётного скетча. Он, например, применяется в статистике, машинном обучении и алгоритмах обработки больших данных для уменьшения размерности.