Microsoft задумала создать компьютер со встроенной рекламой

Американская компания Microsoft задумала начать разработку недорогих компьютеров, у которых будет встроенная реклама и сервисы по подпискам. Об этом сообщает издание ZDNet.

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По данным журналистов, указания на такой проект содержатся в обновленном списке вакансий на сайте корпорации. Например, Microsoft в поисках топ-менеджера, который будет развивать новую бизнес-модель.

Согласно описанию, руководитель направления возглавит работу по разработке и выпуску дешевого компьютера, стоимость которого была бы компенсирована платными сервисами, встроенными в новинку.

По версии журналистов, Microsoft планирует создать линейку таких компьютеров, которые будут интегрированы с фирменными облачными сервисами, такими как Microsoft 365. Считается, что для этих целей корпорация создаст специальную версию Windows 11 с рекламой.