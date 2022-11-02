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27 минут назад

ZDNet: Microsoft разрабатывает недорогие компьютеры со встроенной рекламой и подписками

Газета.Ruиещё 1

Американская компания Microsoft задумала начать разработку недорогих компьютеров, у которых будет встроенная реклама и сервисы по подпискам. Об этом сообщает издание ZDNet.

Microsoft задумала создать компьютер со встроенной рекламой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным журналистов, указания на такой проект содержатся в обновленном списке вакансий на сайте корпорации. Например, Microsoft в поисках топ-менеджера, который будет развивать новую бизнес-модель.

Согласно описанию, руководитель направления возглавит работу по разработке и выпуску дешевого компьютера, стоимость которого была бы компенсирована платными сервисами, встроенными в новинку.

По версии журналистов, Microsoft планирует создать линейку таких компьютеров, которые будут интегрированы с фирменными облачными сервисами, такими как Microsoft 365. Считается, что для этих целей корпорация создаст специальную версию Windows 11 с рекламой.

Подобные модели компьютеров планируется в первую очередь продавать пользователям частных компаний, а затем постепенно будут доступны и для остальных покупателей.

Наука и техника,Microsoft,
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