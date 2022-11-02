В Tumblr возвращается контент для взрослых

В 2018 году руководство Tumblr наложило запрет на публикацию на площадке всего контента для взрослой аудитории. Под него попали в том числе и те, кто создавал материалы не порнографического характера. Через два месяца после этого блогерская платформа сильно просела в статистике — она потеряла порядка 84 млн просмотров — показатели продолжали падать.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Tumblr даже хотели продать, но в итоге топ-менеджеры решили вернуть контент для взрослых — на принятие этого решения у них ушло четыре года.

Даже если ваши творения содержат наготу, материалы для взрослых или поднимают тему секса, то теперь вы можете поделиться ими на Tumblr, используя соответствующий ярлык сообщества.