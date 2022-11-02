В Twitter высмеяли Маска фотографией в спальном мешке

Директор по управлению продуктом в Twitter Эстер Кроуфорд высмеяла нового главу соцсети Илона Маска, опубликовав фотографию в спальном мешке на рабочем месте. Снимок появился на странице сотрудника ее отдела Эвана Джонса .

Таким образом Кроуфорд отреагировала на информацию о покупке социальной сети и намекнула на то, что теперь они будут спать в офисе. Маск рассказывал, что регулярно остается на ночь на рабочем месте и не возвращался домой.