В Twitter высмеяли Маска фотографией в спальном мешке

Директор по управлению продуктом в Twitter Эстер Кроуфорд высмеяла нового главу соцсети Илона Маска, опубликовав фотографию в спальном мешке на рабочем месте. Снимок появился на странице сотрудника ее отдела Эвана Джонса.
Таким образом Кроуфорд отреагировала на информацию о покупке социальной сети и намекнула на то, что теперь они будут спать в офисе. Маск рассказывал, что регулярно остается на ночь на рабочем месте и не возвращался домой.
«Когда вам нужно что-то от вашего босса в Twitter Илона», — написал Джонс. Кроуфорд ответила, что ее «команда работает круглосуточно, чтобы уложиться в сроки, и поэтому спит там же, где и работает».
Судя по другим записям Кроуфорд, она положительно относится к тому, что бизнесмен приобрел соцсеть за $44 млрд.