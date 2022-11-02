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15 минут назад

Сотрудница Twitter высмеяла Илона Маска фотографией в спальном мешке на рабочем месте

Газета.Ru

Директор по управлению продуктом в Twitter Эстер Кроуфорд высмеяла нового главу соцсети Илона Маска, опубликовав фотографию в спальном мешке на рабочем месте. Снимок появился на странице сотрудника ее отдела Эвана Джонса.

В Twitter высмеяли Маска фотографией в спальном мешке
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Таким образом Кроуфорд отреагировала на информацию о покупке социальной сети и намекнула на то, что теперь они будут спать в офисе. Маск рассказывал, что регулярно остается на ночь на рабочем месте и не возвращался домой.

«Когда вам нужно что-то от вашего босса в Twitter Илона», — написал Джонс. Кроуфорд ответила, что ее «команда работает круглосуточно, чтобы уложиться в сроки, и поэтому спит там же, где и работает».

Судя по другим записям Кроуфорд, она положительно относится к тому, что бизнесмен приобрел соцсеть за $44 млрд.

Наука и техника,Эван Джонс,
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