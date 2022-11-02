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49 минут назад

DNS начала продажи VR-шлема 2020 года выпуска в два раза дороже оригинальной цены

Ferra.ruиещё 1

Ещё осенью 2020 года Oculus анонсировала свой новейший шлем виртуальной реальности — Oculus Quest 2. С тех пор девайс успел продаться многомиллионными тиражами, но так и не посетил официально территорию России.

DNS начала продажи VR-шлема 2020 года в два раза дороже изначальной цены
Фото: Ferra.ruFerra.ru

И вот, всё ещё не то чтобы официально, но устройство появилось в нашей стране. Его продажи запустила отечественная сеть DNS. Причём цены, как и в случае со Steam Deck, не то чтобы приятные.

Так, в США базовую версию Oculus Quest 2 со 128 ГБ памяти можно купить всего за 399 долларов или около 24,8 тыс рублей. А в России, на прилавках DNS, за девайс уже просят 44 999 рублей. Версия на 256 ГБ стоит и того больше — 54 999 рублей.

Напомним, что основой для шлема стал процессор Qualcomm Snapdragon XR2. Его дополняют 6 ГБ оперативной памяти и два дисплея разрешением 1832 × 1920 пикселей каждый.

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