DNS начала продажи VR-шлема 2020 года в два раза дороже изначальной цены

Ещё осенью 2020 года Oculus анонсировала свой новейший шлем виртуальной реальности — Oculus Quest 2. С тех пор девайс успел продаться многомиллионными тиражами, но так и не посетил официально территорию России.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

И вот, всё ещё не то чтобы официально, но устройство появилось в нашей стране. Его продажи запустила отечественная сеть DNS. Причём цены, как и в случае со Steam Deck, не то чтобы приятные.

Так, в США базовую версию Oculus Quest 2 со 128 ГБ памяти можно купить всего за 399 долларов или около 24,8 тыс рублей. А в России, на прилавках DNS, за девайс уже просят 44 999 рублей. Версия на 256 ГБ стоит и того больше — 54 999 рублей.