Секретный китайский космический "шаттл" запустил на орбиту неизвестный объект

От китайского многоразового космоплана отделился некий объект во время нахождения на орбите. Об этом сообщили Космические силы США, добавив объект в базу данных Space Track.

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Сам автономный корабль был запущен на ракете «Чанчжэн-2F» 4 августа. В середине октября он совершил маневр, заняв орбиту высотой 597-608 километров.

31 октября 18-я эскадрилья космической обороны зафиксировала новый объект в непосредственной близости от космоплана. Ему был присвоен индекс (NORAD ID 54218 (2022-093J COSPAR ID)). Китай не публиковал никаких сообщений о миссии, кроме краткого заявления о запуске космического корабля. Его изображение не публиковалось.

Это не первый раз, когда китайский космоплан запускает некий объект. Это уже происходило в 2020 году во время двухдневного полета. Тогда объект несколько недель испускал радиосигналы в S-диапазоне. Некоторые специалисты считают, что подобные объекты могут использоваться для наблюдения за самим опытным космопланом — подобно тому, как китайские пилотируемые корабли выпускали миниатюрные спутники-компаньоны Banxing для мониторинга собственного состояния.