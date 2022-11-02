В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
1 час назад

Секретный китайский космический "шаттл" запустил на орбиту неизвестный объект

Газета.Ru

От китайского многоразового космоплана отделился некий объект во время нахождения на орбите. Об этом сообщили Космические силы США, добавив объект в базу данных Space Track.

Секретный китайский космический "шаттл" запустил на орбиту неизвестный объект
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сам автономный корабль был запущен на ракете «Чанчжэн-2F» 4 августа. В середине октября он совершил маневр, заняв орбиту высотой 597-608 километров.

31 октября 18-я эскадрилья космической обороны зафиксировала новый объект в непосредственной близости от космоплана. Ему был присвоен индекс (NORAD ID 54218 (2022-093J COSPAR ID)). Китай не публиковал никаких сообщений о миссии, кроме краткого заявления о запуске космического корабля. Его изображение не публиковалось.

Это не первый раз, когда китайский космоплан запускает некий объект. Это уже происходило в 2020 году во время двухдневного полета. Тогда объект несколько недель испускал радиосигналы в S-диапазоне. Некоторые специалисты считают, что подобные объекты могут использоваться для наблюдения за самим опытным космопланом — подобно тому, как китайские пилотируемые корабли выпускали миниатюрные спутники-компаньоны Banxing для мониторинга собственного состояния.

О китайском автономном «шаттле» неизвестно практически ничего, кроме факта его существования и ориентировочного размера — он должен помещаться под обтекатель «Чанчжэн-2F». Предположительно, он похож на американский автономный многоразовый корабль Boeing X-37B, изображенный на иллюстрации. Он также используется в секретных экспериментальных миссиях.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители