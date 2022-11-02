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1 час назад

Выпущены Huawei Watch GT Cyber – первые в мире смарт-часы со съёмным экраном

MobiDevicesиещё 1

Помимо складного смартфона Pocket S компания Huawei выпустила новые необычные смарт-часы Watch GT Cyber. Главной особенностью устройства стал дисплей, который может отсоединяться от корпуса.

Выпущены первые в мире смарт-часы со съёмным экраном
Фото: MobiDevicesMobiDevices

Особенности

Для Huawei Watch GT Cyber на выбор предоставляется два вида корпуса: функциональный и элегантный. Первый понравиться любителям активного образа жизни и выполнен из металла и пластика, а во втором используется нержавеющая сталь 316L и керамика и подойдёт для повседневной жизни. Также часы имеют шесть различных цветов корпуса.

Функциональная модель включает в себя четыре цвета: Obsidian Gold Black, Phantom Night Black, Dome Gray, и Morning Yellow. Элегантная модель доступна в двух цветах: Phantom Sea Blue и Moonlight White.

Huawei Watch GT Cyber прошли 16 испытаний по военным нормам и может легко ориентироваться в различных городских и наружных сценариях. Циферблат часов имеет диаметр 42 мм и защищен стеклом Gorilla Glass. Часы также имеют уровень водонепроницаемости 5ATM, поддерживают более 100 спортивных режимов, включая бег, плавание, езда на велосипеде и катание на лыжах. Есть также бесплатные спортивные режимы, такие как уличные танцы, бокс, скейтбординг, паркур, а также поддерживает точное GPS-позиционирование с пятью звездами для точной записи спортивных треков пользователей.

Что касается здоровья, то он оснащен технологией TruSeen 5.0+, поддерживает всепогодный мониторинг здоровья и добавляет интеллектуальные сервисы мониторинга сна. Кроме ношения на запястье, Huawei Watch GT Cyber можно носить в качестве медальона на шее. В качестве ОС используется HarmonyOS 3.

Дата начала продаж, цена

Продажи Huawei Watch GT Cyber стартуют с 10 ноября. Стоимость функциональный модели составляет $175 долларов, элегантная версия оценена в $205.

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