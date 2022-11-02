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1 час назад

«Космос-2563» вышел на орбиту в расчетное время

Елена Прошина

В Минобороны России сообщили, что ранее запущенный с космодрома Плесецк военный спутник вышел на целевую орбиту в расчетное время. Об этом пишет ТАСС.

«Космос-2563» вышел на орбиту в расчетное время
Фото: СкриншотСкриншот

Как отметили в ведомстве, старт и выведение на расчетную орбиту прошли без происшествий, в штатном режиме. «В расчетное время космический аппарат был выведен на целевую орбиту разгонным блоком "Фрегат" и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС», – сообщили в Минобороны РФ.

Спутник получил порядковый номер «Космос-2563». С ним была установлена устойчивая телеметрическая связь, а бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме. Кроме того, сведения о спутнике были занесены в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства.

Ранее ракета на экологически чистом топливе была успешно запущена с космодрома Восточный.

Наука и техника,Минобороны России,
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