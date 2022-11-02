Научный аэростат был запущен в ближний космос

Летные испытания были проведены в провинции Цинхай на северо-западе Китая 30 сентября 2022 года исследовательской группой из Научно-исследовательского института аэрокосмической информации (AIR) Китайской академии наук (CAS). Проведенное тестирование стало еще одним шагом в разработке китайской платформы для высотных аэростатов.

Платформа-аэростат может перевозить тонны научных приборов, особенно крупногабаритных, доставляя их в область ближнего космоса. Во время этого испытания длина воздушного шара без надувания составила более 100 м. При полном надувании воздушный шар достиг размера 180 000 кубических метров. Несмотря на большие размеры, полет воздушного шара хорошо контролировался, и гондола благополучно приземлилась.