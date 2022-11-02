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3 минуты назад

Использование Word и PowerPoint упростили для Android

Ferra.ru

Компания Microsoft распространяет группы пользователей Office функцию, позволяющую вставлять изображения со смартфонов Android непосредственно в Word или PowerPoint.

Использование Word и PowerPoint упростили для Android
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Хотя Microsoft уже предлагает способы передачи контента между компьютерами Windows и устройствами Android с помощью приложения Phone Link, обновленного в марте, это первый случай, когда компания внедряет данную функцию в одно из своих приложений напрямую.

Microsoft говорит, что массово эта функция будет "выпущена через некоторое время, чтобы убедиться, что все работает гладко".

Чтобы начать использовать эту функцию, достаточно выполнить несколько шагов, откройте веб-документ Word или PowerPoint, а затем выберите "Вставка" > "Изображения" > "Мобильное устройство".

Ранее Microsoft придумала способ пересадить вас на браузер Edge. Не обошлось без хитростей.

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