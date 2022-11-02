Впервые обнаружено голое пульсирующее ядро звезды

Ученые Университета Эрлангена-Нюрнберга (Германия), Университета Инсбрука (Австрия) и Женевского университета (Швейцария) впервые обнаружили голое пульсирующее ядро массивной звезды. Им оказался объект в двойной системе Гамма Голубя (γ Columbae), который ранее считался типичной бело-голубой звездой. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

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γ Columbae располагается на расстоянии около 870 световых лет от Солнца в созвездии Голубя и представляет собой двойную систему, главным компонентом которого является пульсирующая звезда спектрального класса B, масса которой в шесть раз превышает массу Солнца. Ученые показали, что хотя температура и сила тяжести на поверхности этой звезды соответствует тому, что следует ожидать от типичного бело-голубого субгиганта, содержание гелия, углерода и азота во внешней оболочке резко отличается от обычных звезд и соответствует картине CNO-цикла — термоядерных реакций в звездном ядре.

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Считается, что звезды могут обнажать свои внутренние ядра лишь в очень редких случаях, когда они эволюционируют в необычные типы звезд — звезды Вольфа-Райе, представляющие собой позднюю стадию жизни массивных звезд, или в горячие гелиевые субкарлики. Звезды Вольфа-Райе порождают сильные ветра, которые могут сдуть их собственную внешнюю оболочку, а горячие карлики являются результатом переноса внешней оболочки с маломассивной звезды на звезду-соседа. В теории звезды главной последовательности, которые сжигают водород, превращая его в гелий, тоже могут лишиться оболочки, если для этого будут подходящие условия, однако до сих пор такое не наблюдалось.

Ученые отвергли альтернативные объяснения необычного элементного состава γ Columbae. Согласно одной из них, гелия, азот и углерода, которые катализируют термоядерные реакции в ядре, могут переместиться к поверхности звезды путем гидродинамического перемешивания, однако соотношения между N/C и N/О у Гаммы Голубя слишком экстремальны для этого процесса. Подобное может наблюдаться у молодых звезд с сильным внутренним смешением, но для этого необходимо, чтобы они очень быстро вращались и были намного массивнее.

Наблюдаемые массовые доли тех элементов, на содержание которых влияет CNO-цикл, хорошо соответствуют ядру массой 4-масс Солнца у звезд массой 12 масс Солнца, у которых заканчивается водородное топливо. Согласно теории звездной эволюции, на этом этапе происходит расширение звезды. Если она находится в двойной системе, то вторая звезда может погрузиться во внешнюю оболочку и начать сближаться с соседом по спирали, что, в конечном итоге, приводит к удалению оболочки из системы, которая оставляет после себя ободранное ядро.