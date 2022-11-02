Почему греется ноутбук: пять самых распространенных проблем

Перегрев — главная проблема большинства ноутбуков вне зависимости от характеристик и ценовой категории. Повышенные температуры способны не только привести к потере быстродействия, но и перманентно повредить внутренние компоненты устройства, поэтому при первых признаках проблемы нужно сразу браться за диагностику. Портал lifehacker.ru рассказал о пяти самых распространенных причинах перегрева и том, как их исправить.

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Неправильное расположение

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Большинство ноутбуков охлаждаются при помощи специальных вентиляционных отверстий, которые прогоняют воздух через радиатор. На большинство моделей эти отверстия расположены снизу: если поставить ноутбук, например, на кровать или одеяло, то ткань перекроет поток воздуха, что приведет к повышению температуры. Старайтесь никогда не ставить компьютер на такие поверхности и тщательно следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия всегда оставались открытыми.

Сильная нагрузка на систему

Ресурсоемкие программы, вроде игр или инструментов для видеомонтажа, ощутимо нагружают процессор и видеокарту ноутбука. Чем сильнее нагрузка, тем больше тепла выделяют эти компоненты. Компьютер автоматически отключится, если температура, например, процессора достигнет критической точки, но лучше не испытывать ноутбук на прочность. Если вы замечаете, что он сильно нагревается в тех же играх, то старайтесь периодически делать перерывы, чтобы позволить устройству остыть. Это вдвойне актуально в летнюю жару, так как внутренняя температура ноутбука также зависит от комнатной. Еще можно подумать о покупке специальной охлаждающей подставки, которая обеспечит дополнительную защиту от перегрева.

Серьезное падение производительности, подтормаживания и высокая температура также могут быть вызваны вредоносными программами: например, скрытыми майнерами криптовалют. Регулярно проверяйте состояние вашего ноутбука при помощи антивирусных программ.

Слишком много пыли

Во время работы вентиляторы ноутбука естественным образом засасывают внутрь устройства мелкие частицы пыли и прочий мусор, вроде шерсти домашних животных и человеческих волос. Эта грязь пристает к радиатору и снижает его способность отводить тепло; если мусора накопится слишком много, то он может в принципе перекрыть вентиляционное отверстие, что легко вызовет перегрев даже при минимальной нагрузке на систему. Чтобы этого не произошло, желательно хотя бы раз в год разбирать ноутбук и как следует прочищать его от пыли. Если вы не уверены, что сможете сделать это своими силами, всегда можно обратиться в специализированный ремонтный центр, или попытаться убрать хотя бы часть пыли при помощи баллона со сжатым воздухом.

Старая термопаста

Термопаста служит своеобразным проводником между горячими чипами компьютера и их радиаторами. Со временем она неизбежно засыхает, что, конечно же, приводит к повышению температур. Поэтому термопасту рекомендуется периодически менять: для этого вам предстоит полностью разобрать ноутбук. Сама по себе процедура замены термопасты совершенно не сложная, но, опять же, если вы не хотите рисковать в процессе разборки компьютера, лучше обратиться к специалистам. Любой сервисный центр без проблем справится с подобной задачей.

Неполадка системы охлаждения