Кремль назвал условие для возобновления работы Twitter в РФ

— Здесь вопрос соответствия той или иной социальной сети действующему законодательству РФ. Хорошо известны эти нормы, которые нужно социальным сетям выполнять для того, чтобы работать у нас в стране. Вот это главный критерий, — цитирует Песков ТАСС.