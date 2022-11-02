Кремль назвал условие для возобновления работы Twitter в РФ

Социальная сеть Twitter может возобновить работу в России после того, как ее политика начнет соответствовать нормам российского законодательства. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 2 ноября.
В процессе пресс-конференции один из журналистов спросил, возможно ли снятие ограничений с соцсети после реформ нового главы компании Илона Маска.
— Здесь вопрос соответствия той или иной социальной сети действующему законодательству РФ. Хорошо известны эти нормы, которые нужно социальным сетям выполнять для того, чтобы работать у нас в стране. Вот это главный критерий, — цитирует Песков ТАСС.
Роскомнадзор заблокировал Twitter в России 4 марта. Ограничение работы сервиса связано было осуществлено на основании статьи 15.3 ФЗ № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
28 октября американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск возглавил компанию Twitter, владеющую одноименной социальной сетью. Специалист по информационной безопасности Сергей Вакулин рассказал «Вечерней Москве», изменится ли политика социальной сети по отношению к России.