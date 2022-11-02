Как правильно разжечь костер с точки зрения математики

Несмотря на то, что огонь — одна из старейших технологий в истории человечества, постройка костра не всегда бывает простой задачей. После сбора топлива, вроде сухих веток и шишек, нужно решить, как именно расположить их, и от этого зависит не только безопасность огня, но и его сила. Журнал Popular Mechaincs разобрался в том, как правильно разжигать костры с точки зрения математики.

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Профессор механической инженерии Эдриан Беджан из Университета Дьюка в США утверждает, что оптимальная форма костра — это пирамида. Он пришел к этому выводу еще семь лет назад, опубликовав свой доклад в научном журнале Scientific Reports. Как говорит сам Беджан, изначально он хотел предложить этот необычный математический расчет в качестве домашнего задания для своих студентов.

Тайна пирамидальной формы скрывается в научных нюансах, которые влияют на поведение огня: а именно, в термодинамике и динамике жидкостей. Костер в каком-то смысле похож на пылающий кусок швейцарского сыра. Между сложенными фрагментами топлива (угля или дерева) находится много пробелов и отверстий, позволяющих воздуху двигаться. Если ваш костер построен слишком плотно, кислород будет циркулировать недостаточно активно для поддержания огня. Если он построен слишком свободно, то воздух не наберет необходимую энергию, чтобы циркулировать с нужной скоростью. Впрочем, как отмечает Беджан, пирамида — не единственная эффективная форма. До тех пор, пока соблюдается соотношение ширины к высоте, она может быть какой угодно: отклонение по любому из параметров приведет к тому, что огонь либо прогорит недолго, либо не загорится вовсе.