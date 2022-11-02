Megogo начал возвращать россиянам деньги за подписки

Российские подписчики медиасервиса Megogo начали получать замороженные денежные средства за подписки. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

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Ведомство помогает вернуть деньги гражданам. Отмечается, что возврат денежных средств осуществляется по тем банковским реквизитам, с которых потребители производили оплату услуги подписок на медиасервисе.

Роспотребнадзор отметил, что им был ранее создан оперативный штаб и начал работу над подачей коллективного иска к ООО «Мегого». Этому предшествовали многочисленные обращения со стороны граждан. Ущерб от заморозки оценивается в 2 - 5 тыс. рублей на человека.

В заявлении ведомства также отмечается, что пострадавшие лица смогут присоединиться к групповому коллективному иску в случае получения отказа от медиасервиса в возврате денежных средств. Пока таких случаев не было, добавил Роспотребнадзор.

Megogo считается крупнейшим в Восточной Европе видеосервисом для просмотра онлайн-видео и ТВ. Ежемесячная аудитория сервиса оценивается в 40 млн уникальных пользователей в странах СНГ.