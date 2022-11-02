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30 минут назад

Megogo начал возвращать россиянам деньги за подписки

Рамблер

Российские подписчики медиасервиса Megogo начали получать замороженные денежные средства за подписки. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

Megogo начал возвращать россиянам деньги за подписки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ведомство помогает вернуть деньги гражданам. Отмечается, что возврат денежных средств осуществляется по тем банковским реквизитам, с которых потребители производили оплату услуги подписок на медиасервисе.

Роспотребнадзор отметил, что им был ранее создан оперативный штаб и начал работу над подачей коллективного иска к ООО «Мегого». Этому предшествовали многочисленные обращения со стороны граждан. Ущерб от заморозки оценивается в 2 - 5 тыс. рублей на человека.

В заявлении ведомства также отмечается, что пострадавшие лица смогут присоединиться к групповому коллективному иску в случае получения отказа от медиасервиса в возврате денежных средств. Пока таких случаев не было, добавил Роспотребнадзор.

Megogo считается крупнейшим в Восточной Европе видеосервисом для просмотра онлайн-видео и ТВ. Ежемесячная аудитория сервиса оценивается в 40 млн уникальных пользователей в странах СНГ.

В марте Megogo решил прекратить работу в России. Шаг объяснили отзывом франшизы «основателями бренда».

Наука и техника,Роспотребнадзор,
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