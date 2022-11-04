Новые окаменелости объяснили эволюцию первых скелетных животных

Ученые обнаружили окаменелости возрастом 500 миллионов лет в китайской провинции Юньнань. В них сохранились мягкие части древних животных. Это позволило специалистам понять, как выглядели первые существа, имевшие скелеты. Оказалось, что больше всего они напоминали полипы современных сцифоидных медуз. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences.

Фото: InScience InScience

Твердый скелет появился у животных около 550-520 миллионов лет назад во время кембрийского взрыва. Этим термином ученые называют период, когда произошёл внезапный скачок биоразнообразия. Датируемые раньше этого момента останки малочисленны и демонстрируют повсеместное распространение одних лишь простейших одноклеточных. После же — количество биологических форм резко возрастает, что специалисты связывают как раз с возникновением скелетной структуры. Однако понять, кем именно являлись первые животные долго не удавалось, так как в окаменелостях не сохранилось мягких частей. А именно они необходимы для определения принадлежности подобных древних животных к какой-либо группе. Так как костная структура только зарождалась и была слабо развита, а межвидовые отличия не всегда ясны для этого периода, то делать выводы по одним сохранившимся костям затруднительно.

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Окаменелости, обнаруженные в китайской провинции Юньнань, проливают свет на этот вопрос. Когда-то вода на месте этого региона была очень бедна кислородом, из-за чего даже бактерии с трудом выживали и развивались там. Это позволило мягким тканям хорошо сохраниться. Например, среди окаменелостей возрастом 514 миллионов лет есть четыре экземпляра Gangtoucunia aspera с неповрежденными тканями кишечника и ротовой полости.

У найденного вида был рот, окаймленный кольцом гладких, неразветвленных щупалец длиной около 5 мм. Вполне вероятно, с их помощью гангтоукуния жалила и хватала добычу, например мелких членистоногих. Окаменелости также показывают, что кишечник гангтоукунии был открыт только с одного конца и разделен на внутренние полости. Сегодня такие особенности встречаются у медуз, анемонов и книдарий.

По мнению исследователей, гангтоукуния была бы похожа на полипы современных сцифоидных медуз. Но, в отличие от них, трубка древнего животного была сделана из фосфата кальция, который редко входит в состав скелетов сегодняшних представителей фауны. Новые образцы ясно демонстрируют, что гангтоукуния не была связана с кольчатыми червями, как предполагалось ранее.

Хотя по окаменелости ясно, что гангтоукуния была примитивной медузой, это не исключает возможности того, что другие подобные виды выглядели совсем иначе. В кембрийских породах в провинции Юньнань уже находили останки, которые можно было идентифицировать как приапулид (морских червей), лобоподий (червей с парными ногами, тесно связанных с современными членистоногими) и кольчатых червей.