Древние окаменелости раскрыли эволюцию первых скелетных животных

Китайские ученые обнаружили древние окаменелости, чей возраст составляет 514 миллионов лет, которые позволили раскрыть эволюцию и вид первых скелетных животных. Об этом сообщает издание Phys.org.

Как уточняется, артефакты были найдены на участке Гаолуфан в Куньмине в китайской провинции Юньнань. Они представляют собой четыре экземпляра морской трубки Gangtoucunia aspera с сохранившимися мягкими тканями.

В образцах можно разглядеть кишечник и ротовую часть, которую окружает кольцо гладких щупалец длиной около пяти миллиметров, использовавшихся для захвата мелких членистоногих. Также у животного была односторонняя пищеварительная система, то есть кишечник, поделенный на полости, был открыт только с одной стороны. Подобное строение сегодня наблюдается лишь у медуз, анемонов и книдарий, мягкие ткани которых редко обнаруживаются в виде окаменелостей.

Эта находка впервые иллюстрирует то, как выглядели первые существа с твердыми скелетами на Земле. Авторы предполагают, что Gangtoucunia напоминала полипы современных сцифоидных медуз с твердой трубчатой структурой. Однако, в отличие от полипов, древняя трубка состояла из фосфата кальция, который содержится в костях и зубах людей.