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41 минуту назад

Эксперты предсказали рост популярности роботов-хирургов

Ferra.ruиещё 1

Эксперты предсказали рост популярности роботов-хирургов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Группа аналитиков из Research and Markets провели собственное исследование. Оно показало, что у рынка хирургических роботов имеются завидные перспективы.

Так, по оценкам экспертов, данный сегмент лишь в США вырастет до 17,674 млрд долларов уже к 2028 году. При этом, для сравнения, в 2021 году его стоимость оценивалась в 6,839 млрд долларов.

Сообщается, что ожидаемый среднегодовой темп роста рынка находится на уровне в 14,8%. При этом основная потребность в медицинских роботах будет вызвана большим количеством хирургических операций.

Специалисты также назвали основные преимущества роботов в медицине. Например, к таковым они отнесли возможность использования умных машин в малоинвазивной хирургии.

Если же говорить о том, почему количество хирургических операций будет увеличиться, то аналитики называют ожирение. Из-за него, по словам экспертов, обостряются различные тяжёлые заболевания.

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