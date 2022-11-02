В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 61.43EUR 60.97
Войти в почту
7 минут назад

Астрономы записали уникальные сейсмические волны от марсотрясения

Газета.Ru

Астрономы из Калифорнийского университета с помощью посадочного модуля InSight и орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) NASA смогли записать сейсмические волны Марса. Работа ученых была представлена в журнале Science.

Астрономы записали сейсмические волны от марсотрясения
Фото: NASANASA

На аппарате InSight установлен сейсмометр, который обнаружил крупное сейсмическое событие с магнитудой 4. По мнению ученых, марсотрясение было вызвано ударом метеорита о поверхность Марса в декабре 2021 года, что было подтверждено спутником MRO NASA.

Примечательно, что сейсмическая волна от этого марсотрясения распространились по поверхности всей планеты, что отличается от марсотрясений, наблюдавшихся до сих пор. По словам ученых, эти поверхностные волны помогают изучить структуру марсианской коры, которая содержит различное количество вулканических и осадочных пород.

«Кора к северу от экватора имела скорость сдвиговой волны примерно 3,2 километра в секунду в диапазоне глубин от 5 до 30 километров с небольшим изменением глубины. Это подразумевает более высокую плотность коры Марса, чем предполагалось. Это предполагает либо различия в составе, либо меньшую пористость в вулканических областях, пройденных поверхностными волнами. Более низкие скорости волн и слоистость земной коры, наблюдаемые под местом посадки InSight до 10-километровой глубины, не являются глобальной особенностью», – объяснили ученые.

В будущем ученые планируют создать на основе полученных данных модель формирования и толщины марсианской коры.

Наука и техника,NASA,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители