Астрономы записали сейсмические волны от марсотрясения

«Кора к северу от экватора имела скорость сдвиговой волны примерно 3,2 километра в секунду в диапазоне глубин от 5 до 30 километров с небольшим изменением глубины. Это подразумевает более высокую плотность коры Марса, чем предполагалось. Это предполагает либо различия в составе, либо меньшую пористость в вулканических областях, пройденных поверхностными волнами. Более низкие скорости волн и слоистость земной коры, наблюдаемые под местом посадки InSight до 10-километровой глубины, не являются глобальной особенностью», – объяснили ученые.