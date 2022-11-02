Астрономы записали сейсмические волны от марсотрясения

Астрономы из Калифорнийского университета с помощью посадочного модуля InSight и орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) NASA смогли записать сейсмические волны Марса. Работа ученых была представлена в журнале Science.
На аппарате InSight установлен сейсмометр, который обнаружил крупное сейсмическое событие с магнитудой 4. По мнению ученых, марсотрясение было вызвано ударом метеорита о поверхность Марса в декабре 2021 года, что было подтверждено спутником MRO NASA.
Примечательно, что сейсмическая волна от этого марсотрясения распространились по поверхности всей планеты, что отличается от марсотрясений, наблюдавшихся до сих пор. По словам ученых, эти поверхностные волны помогают изучить структуру марсианской коры, которая содержит различное количество вулканических и осадочных пород.
«Кора к северу от экватора имела скорость сдвиговой волны примерно 3,2 километра в секунду в диапазоне глубин от 5 до 30 километров с небольшим изменением глубины. Это подразумевает более высокую плотность коры Марса, чем предполагалось. Это предполагает либо различия в составе, либо меньшую пористость в вулканических областях, пройденных поверхностными волнами. Более низкие скорости волн и слоистость земной коры, наблюдаемые под местом посадки InSight до 10-километровой глубины, не являются глобальной особенностью», – объяснили ученые.
В будущем ученые планируют создать на основе полученных данных модель формирования и толщины марсианской коры.