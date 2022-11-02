Пять «зеленых» технологий, о которых никто не слышал

Экологические технологии и возобновляемые источники энергии не стоят на месте. Исследователи со всех концов света бьются над климатическим кризисом, недостатком питьевой воды и загрязнением воздуха, предлагая самые разные концепты для решения этих проблем. Портал geekwire.com рассказал о пяти интересных «зеленых» технологиях, о которых практически никто не слышал.

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Электроэнергия морских течений

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Несколько фирм разрабатывают проекты добычи электроэнергии из морских волн и прибоев, но существует и менее очевидный источник электричества: течение мирового океана. Его объем потенциальной энергии составляет пять тераватт, что примерно в пять раз превышает суммарную мощность всех электростанций на территории США. Гольфстрим содержит в себе больше энергии, чем несколько десятков тысяч Ниагарских водопадов, и где-то в 50 раз больше, чем все реки мира.

Энергия температурного градиента

Температура воды в океане неравномерна: в зависимости от глубины меняются и так называемые температурные градиенты. Она теплее ближе к поверхности и прохладнее на большой глубине. Если говорить о тропических регионах, то из этой особенности мирового океана вполне можно извлечь электричество: по прогнозам экспертов, потенциал такой добычи составляет целых семь тераватт.

Энергия оксида железа(II)

Некоторые компании стараются повысить выработку геотермальной электроэнергии, которая, например, занимает доминирующее положение в Исландии, однако ядро нашей планеты также предлагает другие возможности. Скажем, оксиды железа, которые в достатке встречаются в минералах. Этот химикат можно использовать в специфических реакциях, и параллельно захватывать выделяемую энергию. Согласно научным исследованиям, этот процесс требует разработки новых технологий и больших финансовых затрат, но огромный запас ключевого реагента, возможно, окупит себя в будущем.

Биомайнинг

Одна из главных сложностей в быстрой развертке «зеленых» технологий — это необходимость добычи минералов, которые используются для производства батарей и других устройств. Биомайнинг может стать более щадящим инструментом для выполнения этой цели. Данный метод использует микроорганизмы для извлечения концентрированных минералов из руды и отходов горнодобывающей индустрии. Научное сообщество надеется, что в будущем биомайнинг можно будет также применять на почве и в океане, параллельно подключив к процессу растения.

Сбор атмосферной воды