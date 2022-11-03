Илон Маск планирует вдвое сократить штат Twitter

Илон Маск, являющийся новым владельцем компании Twitter, планирует уволить около половины всех сотрудников фирмы. Об этом в среду сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, под сокращение подпадут около 3,7 тыс. из 7,5 тыс. работников Twitter. Также компания запретит тем сотрудникам, кто останется в штате, работать удаленно. Такие меры, по мнению источников агентства, направлены на понижение расходов.

Агентство отмечает, что в Twitter пока не ответили на запрос о комментарии.