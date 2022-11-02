NASA запускает миссию к золотому астероиду

Американское космическое агентство (NASA) запустит миссию по исследованию так называемого золотого астероида, который оценивается в $10 тысяч квадриллионов. Это в несколько раз больше, чем вся земная экономика.

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По данным NASA, металлический астероид под названием Психея-16 содержит золото, платину, железо и никель. Его цена такова, что может каждого человека на Земле сделать миллиардером. По словам ученых, астероид шириной 226 км, скорее всего, представляет собой обнаженное железо-никелевое ядро древней планеты, одного из строительных блоков Солнечной системы. Данные, собранные на Психее-16, могут дать представление об анатомии все еще бурлящего ядра Земли, передает The Science Times.

Миссия Psyche предполагает отправку космического корабля к богатому металлами астероиду, вращающемуся вокруг Солнца в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Космический аппарат должен был стартовать еще в августе 2022 года и прибыть на Психею-16 в 2026 году. Однако возникли проблемы с программным обеспечением, из-за чего благоприятное окно отправки было пропущено. Новая предполагаемая дата запуска — 10 октября 2023 года. Таким образом космический аппарат прибудет на астероид к августу 2029 года.