В России подешевели смартфоны

Средняя стоимость смартфона к прошлому года упала на 15%, до 19,3 тыс. рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Марвел-Дистрибуции» за третий квартал.

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Информацию подтвердили в одном из ретейлеров электроники. По словам источника, в целом продажи смартфонов в третьем квартале год к году сократились на 30% в натуральном выражении и на 43% — в денежном (до 5,6 млн смартфонов на сумму 107,8 млрд рублей).

Также сообщается о снижении доли южнокорейского Samsung — с 30% до 9,9%, а американского Apple — с 15% до 6%. Возглавил рейтинг продаж в штучном выражении Xiaomi (вместе с суббрендом Poco; 41,3%). На второй строчке по данному показателю — Realme (16,4%), на третьей — Samsung.

В «Марвел-Дистрибуции» подчеркнули, что сейчас наблюдается тенденция по покупке гражданами более бюджетных смартфонов. Гаджеты становятся средством связи, добавили там.

По словам источника издания, россияне чаще делают выбор в пользу смартфоном среднего сегмента, реже – в пользу флагманских моделей.

Эксперты отмечают, что спрос на смартфоны Apple упал в связи с неудобством новой схемы оплаты сервисов компании, блокировкой важных приложений и отключением Apple Pay.