Twitter запустит видео с платой за просмотр

Соцсеть Twitter внедрит функцию платного просмотра видео — Paywalled Video. Посмотреть видео можно будет за $1, $2, $5 или $10.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Пока просмотр не оплачен, пользователь будет видеть на ролике значок замка и надпись «просмотр за $1» или будет указана другая сумма. Без оплаты доступны будут только ретвиты видео и лайки.

Авторы видео будут получать деньги за просмотры через платёжый сервис Stripe. О комиссии соцсети пока ничего не известно.