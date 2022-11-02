Twitter запустит видео с платой за просмотр

Соцсеть Twitter внедрит функцию платного просмотра видео — Paywalled Video. Посмотреть видео можно будет за $1, $2, $5 или $10.
Пока просмотр не оплачен, пользователь будет видеть на ролике значок замка и надпись «просмотр за $1» или будет указана другая сумма. Без оплаты доступны будут только ретвиты видео и лайки.
Авторы видео будут получать деньги за просмотры через платёжый сервис Stripe. О комиссии соцсети пока ничего не известно.
Разработчики Twitter опасаются проблем с авторским правом. Также неизвестно, платные видео — инициатива Маска или идея была до него.