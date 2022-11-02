Ученые объяснили происхождение магических кругов в Намибии

Ученые раскрыли тайну происхождения загадочных кругов, обнаруженных в Намибии. Это круги сухой земли, вокруг которой растет трава.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Как пишет Science Alert, для изучения места ученые установили вокруг кругов датчики измерения влаги и наблюдали в течение двух лет на реакцию кругов на влагу.

Как оказалось, сразу после дождя на 10-20 дней эти круги зарастали травой, затем растительность снова погибала из-за засухи. Снаружи круга трава оставалась жить.

При этом датчики показали, что влага внутри кругов испаряется намного быстрее, чем за пределами, поэтому трава не успевает укорениться и погибает. Выжить растительности в кругу не дает трава, находящаяся за его пределами, высасывая своей корневой системой влагу.