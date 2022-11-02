В день масштабного сбоя WhatsApp у Telegram резко выросла аудитория

По данным исследовательской компании Mediascope, 25 октября, в день масштабного сбоя работы WhaysApp, у Telegram резко выросла аудитория.

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Сообщается, что количество пользователей старше 12 лет достигло в этот день 50 млн человек. Это суточная аудитория. Такой показатель был достигнут Telegram впервые с 1 октября.