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48 минут назад

На МКС стартовал эксперимент по изготовлению материалов из лунного грунта

ТК «Звезда»

На борту Международной космической станции стартовал эксперимент «Дисперсия» по созданию материалов из лунного грунта. Об этом сообщил космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

На МКС стартовал эксперимент по изготовлению материалов из лунного грунта
Фото: Roscosmos, Global Look PressRoscosmos, Global Look Press

С его слов, предстоит изучить дисперсные системы и растворы полимеров различной природы в условиях микрогравитации при изменении температуры и воздействии вибраций, а также электрического и магнитного полей, пишет ТАСС. Эксперимент поможет разработать технологии, которые в будущем можно будет применить в случае реализации лунной программы и при строительстве баз на поверхности спутника Земли.

В начале года стало известно об обнаружении частиц воды в образцах лунного грунта, который был доставлен на Землю китайским аппаратом «Чанъэ-5». Воду на естественном спутнике удалось обнаружить в лунной породе. Ее образцы были взяты из северной части Океана Бурь - средней широты Луны. Перед сбором породы устройство провело анализ, показавший, что в местности может содержаться вода.

Наука и техника,Дмитрий Петелин,Роскосмос,
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