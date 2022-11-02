На МКС стартовал эксперимент по изготовлению материалов из лунного грунта

На борту Международной космической станции стартовал эксперимент «Дисперсия» по созданию материалов из лунного грунта. Об этом сообщил космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

Фото: Roscosmos, Global Look Press Roscosmos, Global Look Press

С его слов, предстоит изучить дисперсные системы и растворы полимеров различной природы в условиях микрогравитации при изменении температуры и воздействии вибраций, а также электрического и магнитного полей, пишет ТАСС. Эксперимент поможет разработать технологии, которые в будущем можно будет применить в случае реализации лунной программы и при строительстве баз на поверхности спутника Земли.