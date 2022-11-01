Маск может ввести плату за верификацию аккаунта в Twitter

Бизнесмен Илон Маск, новый владелец сети микроблогов Twitter, предложил ввести в сервисе плату за верификацию аккаунтов. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что в настоящее время верификация аккаунтов проводится специалистами соцсети бесплатно. Для получения заветной «голубой метки» достаточно соответствовать определенным требованиям.

Маск подчеркнул, что недоволен существующей системой выдачи меток. По его мнению, для обладателей или претендентов на метку следует ввести платную подписку, стоимость которой составит $8 ежемесячно.