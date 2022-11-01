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1 час назад

Маск может ввести плату за верификацию аккаунта в Twitter

Илья Родин

Бизнесмен Илон Маск, новый владелец сети микроблогов Twitter, предложил ввести в сервисе плату за верификацию аккаунтов. Об этом пишет РИА «Новости».

Маск может ввести плату за верификацию аккаунта в Twitter
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что в настоящее время верификация аккаунтов проводится специалистами соцсети бесплатно. Для получения заветной «голубой метки» достаточно соответствовать определенным требованиям.

Маск подчеркнул, что недоволен существующей системой выдачи меток. По его мнению, для обладателей или претендентов на метку следует ввести платную подписку, стоимость которой составит $8 ежемесячно.

Бизнесмен уточнил, что стоимость подписки может варьироваться в различных странах. Он добавил, что она будет зависеть от платежеспособности населения.

Наука и техника,Илон Маск,
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