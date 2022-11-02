Синие киты съедают около 10 млн частиц микропластика в день

Ученые из Стэнфордского университета проанализировали кормовые привычки китов у побережья Калифорнии и обнаружили, что синие киты ежедневно поглощают около 10 миллионов кусочков пластика.

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Исследование является продолжением полевых исследований, проведенных биологами и океанологами Стэнфорда, которые насчитывают более десяти лет данных о китах и их кормовых привычках. Впервые исследователи объединили эту информацию с данными измерений концентрации микропластика в толще воды у побережья Калифорнии. Новый анализ показал, что киты в основном кормятся на глубине 50-250 м, где в открытом океане к тому же наблюдается самая высокая концентрация микропластика.

Ученые обнаружили, что киты потребляют фрагменты пластика так же, как и обычную добычу. Это означает, что в день киты проглатывают около 10 миллионов крошечных кусочков пластика.